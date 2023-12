RONISIA Espace Julien Marseille, 23 février 2024 19:00, Marseille.

RONISIA Vendredi 23 février 2024, 20h00 Espace Julien 27 / 29€

En trois ans seulement, Ronisia s’est imposée comme l’une des étoiles montantes du paysage musical français. Avec un premier album éponyme certifié disque d’or (2022) et des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la native du Cap-Vert dessine son chemin d’or au rythme de ses hits aux sonorités afro, zouk & R&B qui explorent toute la matière du sentiment amoureux. En témoigne son deuxième album Era 24 où les émotions naissent et se racontent à la lumière d’un soleil qui éclairent les briques d’une nouvelle ère.

La jeune chanteuse, originaire de Grigny dans L’Essonne en banlieue parisienne (91), connaît bien cette mécanique. Son album éponyme, vendu à plus de 90 000 exemplaires, porté par les morceaux Mélodie (Tatami), Nha Terra et des featurings XXL (Gazo, CKay, Ninho, Eva, Tiakola), est sorti presque deux ans plus tôt (28/01/2022). Avec cette carte de visite, Ronisia Mendes Borges de son vrai nom s’est illustrée comme l’une des stars en devenir de la chanson française (Flamme de la révélation féminine, 2023).

Era 24 est un projet plus personnel. Ronisia l’a pensé dans le voyage, entre la banlieue parisienne et les résidences à Bordeaux et au Portugal. Et dans les mouvements de cette nouvelle ère, une mue s’opère : celle d’une chanteuse, chaque jour, un peu plus prête à assumer son statut naissant d’icône.

RONISIA – “JOLIE COEUR” : https://youtu.be/2VxITEV6rG4?si=a_a4oa2ftecfFaeQ

