RONISIA ESPACE JULIEN Marseille Catégorie d’Évènement: Marseille RONISIA ESPACE JULIEN Marseille, 23 février 2024, Marseille. En trois ans seulement, Ronisia s’est imposée comme l’une des étoiles montantes du paysage musical français. Après un premier album certifié disque d’or et des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, elle s’apprête à sortir son nouvel album “Era 24”, qu’elle viendra vous faire découvrir le vendredi 23 Février 2024 à l’Espace Julien.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00 Réservez votre billet ici ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13 Détails Catégorie d’Évènement: Marseille Autres Code postal 13006 Lieu ESPACE JULIEN Adresse 39 Cours Julien Ville Marseille Departement 13 Lieu Ville ESPACE JULIEN Marseille Latitude 43.294429 Longitude 5.383264 latitude longitude 43.294429;5.383264

ESPACE JULIEN Marseille 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/