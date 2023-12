KLEK ENTOS – OSEREZ-VOUS ? – KLEK ENTOS – OSEREZ-VOUS ESPACE JULIEN Marseille, 11 janvier 2024, Marseille.

Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Ento`s !Klek Ento`s est un e^tre extre^mement myste´rieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton.Dans un univers à la fois poe´tique et inquie´tant, il invite les spectateurs a` prendre conscience de leurs propres peurs et a` les affronter, afin d’en faire leur force.Oserez-vous en savoir plus ?Le seul magicien a` avoir e´te´ 2 fois finaliste de La France a un Incroyable talent !« De bout en bout, Klek Entos de´roule a` merveille son univers onirique » Le Parisien« 1h20 de myste`re, de frissons et de poe´sie parfaitement maitrise´es » ArteFakeAuteur : David Stone Mise en sce`ne : JB Dumas Dure´e : 70minDe´conseille´ aux -12 ans

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13