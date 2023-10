TIF Espace Julien Marseille, 30 novembre 2023, Marseille.

TIF Jeudi 30 novembre, 20h00 Espace Julien 25€

Toufik alias Tif est un artiste originaire d’Alger vivant à Paris.

Ce rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, a connu un engouement avec son titre 3iniya (« les yeux ») en 2020. Le clip tourné à Alger lui a créé une audience en Algérie et en France.

Son public était au rendez-vous à son retour en mai 2022 lors de la sortie de son premier projet Houma Sweet Houma (« quartier mon doux quartier »). Un projet qui nous fait voyager entre Alger et Paris par ses paroles touchantes et sa musicalité certaine.

L’univers de Tif est identifié et identifiable, sa nostalgie joyeuse et communicative, et ses rythmes mélancoliques et exaltés, comme l’incarne son single Hinata.

Tif écrira une nouvelle page avec son prochain projet prévu pour mars, dont Amnesia est le premier extrait.

https://youtu.be/9S9vkS0dI8Q?si=fjn2r8Maqk2_s7uY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T23:00:00+01:00

