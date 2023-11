Festival des Solidarités Espace Julien Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Festival des Solidarités Samedi 25 novembre, 12h00 Espace Julien

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent des actions conviviales et engagées !

Découvrez le programme dans les 6&8 :

Mercredi 22 novembre 2023 de 19h à 22h

Vidéodrome 49 cours Julien, 6e

Projection de « Maîtres » de Swen de Pauw (film documentaire,1h37)

synopsis : A Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé en droit des étrangers.

Christine Mengus et Nohra Boukara s’y battent chaque jour pour aider leurs clients.

Film récompensé par les prix Résidence Villa Medicis-Tënk et FID de Marseille, 2021

Après la projection, débat sur le thème des droits des immigrés avec un.e représentant.e de La Cimade spécialisée dans l’aide aux droits des étrangers et un.e avocat.e, spécialiste des droits des immigrés.

Tout public. Entrée libre.

Jeudi 23 novembre 2023 de 18h30 à 21h

Divine Comédie, 2 rue Vian, 6e

« Godot est arrivé » de Patrick Ruggirello avec Patrick Coppolani, Pomponette et Patrick Ruggirello (durée 1h30)

synopsis : Marco et Gamelle, tous deux SDF, vivent sur le même banc d’un bout à l’autre de

l’année. L’arrivée de Germaine, SDF pleine de fougue et d’enthousiasme, va bouleverser leur

train-train quotidien

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les comédiens et l’ association « Journal d’un autre

Monde » représentée par Mme Françoise Beauguion

Tout public.

Réservation obligatoire en cliquant sur le lien https://bit.ly/Godot2311

Samedi 25 novembre 2023 de 12h à 21h

Espace Julien, 39 cours Julien, 6e

De 12H à 14H déambulation musicale Cours Julien : Honolulu brass band, inspiré des anciens orchestres des îles, la fanfare vous emménera sur des airs chaloupés.

À partir de 14h, 7 groupes de rock marseillais en concert à l’espace Julien, entrée libre & 17 stands d’associations solidaires

La programmation rock :

⭐Café Julien :

14H-15H : Anna Litomina – folk, artiste programmée par artistes en exil

✅15H-16H : Ed Mushi – folk punk

✅16H-17H : Avenoir – grunge Mystique

✅17H-18H : Peritel – rock progressif, electro

✅18H-19H : 52 Hertz – garage, powerpop

✅19H-20H : Dirty Moskitos – punk rock aux accents ska

⭐Grande Scène :

20H-21H : SOvOX – garage punk

Tout l’après-midi, venez rencontrer les associations, échanger avec les bénévoles et peut-être décider de vous impliquer !

Collecte de dons par CC68 – CITOYENNES ET CITOYENS DES 6&8 POUR UNE VILLE PLUS JUSTE, PLUS VERTE, PLUS DÉMOCRATIQUE. Vous pouvez amener des produits de 1ère nécessité, non périssables.

Les associations :

✳SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : une devise « Tout ce qui est humain est nôtre ». Réseau de proximité, au cœur du territoire.

✳JOURNAL « UN AUTRE MONDE » : journal social, culturel et solidaire vendu par des personnes en situation de grande précarité qui bénéficient d’une partie des ventes et participent pleinement à la vie du journal et à sa conception.

✳SOS Méditerranée : sauvetages en mer méditerranée de toute personne en détresse

✳UN SOURIRE POUR LES ANGES : aide alimentaire aux mères isolées

✳NOUVELLE AUBE : prévention, réduction des risques, promotion de la santé auprès d’un public jeune, fragilisé, stigmatisé.

✳L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL : accompagnement des artistes en exil au regard de leur situation et de leurs besoins administratifs et artistiques. L’antenne marseillaise accompagne aujourd’hui 70 artistes.

✳EMMAÜS : « Ce ne sont pas les pauvres qu’il faut combattre, c’est la pauvreté » – Abbé Pierre.

✳CCAS de Marseille : aide aux personnes âgées et en situation de précarité et d’exclusion.

✳13 Envie de Sport : aide aux familles en difficulté par un soutien à l’insertion.

✳ECM : aide dans les domaines du paramédical et de la scolarité

✳OSMOSE 13 : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en grande précarité, maraudes, accompagnement administratif, propose aussi des activités sportives et culturelles.

✳TOIT À MOI : loger des personnes sans domicile dans des appartements tremplins acquis par l’association

✳CENT POUR UN TOIT : hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.

✳ENTOURAGE : lutte contre la précarité et l’exclusion en redonnant des réseaux de soutien à celles et ceux qui n’en ont plus.

✳INDICIBLE : culture, pratiques d’activités artistiques…avec pour objectif de utter contre toutes discriminations ou jugement de genre, de race, de religion ou sociale

✳FEMMES SOLIDAIRES 13 : mouvement féministe, laïque, d’éducation populaire pour faire reculer toutes formes de discriminations et développer une éducation non sexiste et non violente.

✳SECOURS CATHOLIQUE de Marseille : faire reculer la pauvreté par l’accueil inconditionnel et l’accompagnement fraternel à toute personne en situation de précarité et d’isolement.

✳JUST : action pour plus de justice sociale

✳CC68 : citoyennes et citoyens des 6&8 pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/Godot2311 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T12:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T12:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00