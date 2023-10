Farid FERRAGUI Espace Julien Marseille Farid FERRAGUI Espace Julien Marseille, 28 octobre 2023, Marseille. Farid FERRAGUI Samedi 28 octobre, 20h00 Espace Julien 12,99 / 20,99€ en pré-vente / 25€ sur place L’équipe Sol Events France vous présente la tournée évènement de l’artiste Farid FERRAGUI

40 années de présence où il a chanté l’amour par excellence , l’amour de la femme, celle des parents, de la patrie et profondément celle des valeurs du savoir vivre.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://subdomain-160313.placeminute.com/event/musiques-du-monde/farid-ferragui-a-marseille »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00 Détails Autres Lieu Espace Julien Adresse 39 cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Julien Marseille latitude longitude 43.29431;5.383435

Espace Julien Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/