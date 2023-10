SOIRÉE DE CLÔTURE ACTORAL Espace Julien Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

SOIRÉE DE CLÔTURE ACTORAL Vendredi 13 octobre, 22h00 Espace Julien De 0 à 12€

La soirée de clôture d’actoral 23 aura lieu de 22h à 4h à l’Espace Julien.

Timetable :

22h Oras Elone

23h30 Desire

1h45 Akua

Akua (USA)

Akua est une artiste ghanéenne-américaine basée à Brooklyn. Sa pratique en tant que DJ s’est développée au fil des ans pour englober de manière unique sa passion pour la techno – non seulement en tant qu’outil de danse, mais aussi pour la découverte de soi, et la construction d’une communauté autour d’elle. S’inspirant de la liberté cinétique de la techno du Midwest des années 90, de la vitesse unificatrice de la danse et du rythme frénétique de la vie, Akua a depuis contribué à redéfinir les sons technos émergeant de New York grâce à la multitude de ses sets évocateurs et déroutants et à ses techniques de mixage exubérantes. Le dévouement infatigable d’Akua à des souches plus étranges de la techno et une finesse encapsule le potentiel sublime et chaotique du présent, tout en rappelant les méthodes innovantes et l’expérimentation des DJs à travers l’histoire. Tissant des fils de sons nouveaux et anciens dans un style caractéristique de changements de rythmes supersoniques, chacun de ses mixes est intemporel et présente les qualités les plus puissantes de la rave – dilatation du temps, perspective élargie dans la répétition mantrique des rythmes électroniques et le continuum de l’avenir noir au cœur de la musique de danse.

Desire (FR)

Desire est un véritable diamant électrique quand il s’agit de faire danser une foule. Elle affectionne l’énergie de la trance 90’s, vénère la puissance de la techno rave et rougit parfois pour le cheesy de l’eurodance. Un cocktail d’ambiances dont elle seule a la recette et que l’on retrouve dans ses productions. Celle qui vient de sortir un EP sur matière est facilement inflammable et ses débuts son très prometteur. En parallèle de son ascension personnelle, Desire crée « Us », un projet de podcasts et d’interviews tourné vers la visibilisation des artistes trans et non-binaires dans la scène électronique.

Oras Elone (FR)

Oras Elone est DJ, productrice et organisatrice de soirées à Marseille avec le collectif Discordance. Ses Djsets, chauds et ronronnants, sont nourris de samples vocaux syncopés avec la volonté d’embarquer le Dancefloor vers un groove sensuel et puissant. Cet amour du Dancefloor est le leitmotiv de chaque mix préparé avec soin oú la Techno, centrale, se mélange tout en finesse aux multiples influences Acid, Rave, Electro-bitchy, EBM, Dark Disco… Accro aux machines et à la magie des LFO, elle a récemment composé ‘Alarm’ sorti sur le label Biologic Records et se produit régulièrement en live, notamment avec FERAL, duo synth- techno-waves.

VJing par Abel de Mai (FR)

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T22:00:00+02:00 – 2023-10-14T02:30:00+02:00

Crédit photo : Annaëlle Peyre