2gars et un Indien + Big Fat Papa’z + Pap & Melokaan Vendredi 30 juin, 19h00 Espace Julien Gratuit sur réservation

Vendredi 30 juin à partir de 19h venez découvrir sur scène 3 groupes en émergence locale : 2gars et un Indien + Big Fat Papa’z + Pap & Melokaan

Dans le cadre de la formation European Bachelor Ingénierie sonore, les étudiants de 3eme et dernière année aux Ateliers de l’Image et du Son présentent, organisent et sonorisent un concert.

Depuis plusieurs cycles maintenant, notre partenaire de l’Espace Julien nous ouvre la salle pour mettre en pratique les cours d’Ingénierie sonore lors de sessions de formation. Encadrées par l’équipe technique de l’Espace Julien, ils ont accès au matériel numérique professionnel (son, lumière, vidéo) du lieu aux derniers standards en cours.

Gratuit sur réservation, on vous attend nombreux !

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

