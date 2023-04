FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS: + Espace Julien, 13 mai 2023, Marseille.

FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS: + Samedi 13 mai, 20h30 Espace Julien 20 / 15€

Le Festival La Nuit Des Griots est à Espace Julien Marseille avec un concert évènement.

★ Deux (2) univers » impitoyables « pour une soirée d’anthologie :

Avec ou le renouveau de la musique sénégalaise et : Paris-Bamako sans escale mais en électro, débarquent à Marseille.

— est un duo féminin à l’énergie époustouflante, l’incarnation d’une musique à la fois ouverte vers le monde et aux racines bien ancrées dans le terroir musical sénégalais.

Connues dans leur carrière en solo, depuis de nombreuses années dans le milieu des cultures urbaines, Mamy Victory et Defa ont dès leurs premières appariations ensemble détonnées, tant leur musique est rafraichissante.

à découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=TLryC0qXiUw

— ou le son électro de Bamako.

Avant de devenir Vesko, la trajectoire de Vincent ressemblait à celle de ces jeunes Français qui se frottent aux percussions africaines ( Djembé ) : d’abord à Paris, puis à Bruxelles où on l’aperçoit chez feu Mamadi Keita, puis enfin à la « maison mère », Bamako.

Auprès d’un maître à penser Ibrahima Sarr, iI y apprend aussi les autres percussions (Konkoni, dundunba, etc…).

Vesko propose un carnet de voyage en terre malienne agrémenté de machines électroniques (sampleurs, boîte à rythmes).

Pour ce périple sonore, le producteur est entouré sur scène par de belles voix du cru ; comme Manu Sissoko Maïmouna Soumbounou ou Cheik Siriman Sissoko.

à découvrir : https://youtu.be/MCx2wimylqE

⌚️Ouverture des portes : 19H

/ – 20H30

/ – 21H45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

