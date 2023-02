FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT: VANESSA WAGNER Espace Julien, 28 avril 2023, Marseille.

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT: VANESSA WAGNER Vendredi 28 avril, 20h30 Espace Julien

27€

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.adamconcerts.com”}]

Billets disponibles dès maintenant sur www.adamconcerts.com & dans tous les points de vente habituels.

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT de retour à Marseille !

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris en Mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme à Lille, Lyon, Grenoble, Nantes ou encore Toulouse.

AMAM, partenaire de LFSM à Marseille, a fédéré autour du festival des salles emblématiques du centre-ville qui proposeront des concerts dans leurs salles en Avril 2023.

VANESSA WAGNER a commencé à jouer du piano à l’âge de 7 ans. Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 17 ans, elle a reçu en 1999 la Victoire de la Musique classique en tant que « révélation solo instrumentale ». Depuis lors, elle se produit dans le monde entier. Régulièrement invitée dans les grandes salles et festivals, elle est la pianiste favorite de chefs d’orchestre dans le monde.

L’artiste associe son talent de pianiste de conservatoire à un minimalisme contemporain gracieux et une finesse rare sur son nouvel et troisième album « Mirrored ».

L’album rassemble des réinterprétations d’oeuvres de compositeurs aussi variés que Ryuichi Sakamoto, Philip Glass, Camille Pépin ou Léo Ferré.

La puissance et l’effet des titres dans leur ensemble reflètent l’extraordinaire étendue des capacités de VANESSA WAGNER.

Son nouveau spectacle présentera des titres de ses trois albums.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:30:00+02:00

2023-04-28T22:30:00+02:00