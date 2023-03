KEKRA Espace Julien Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

KEKRA Espace Julien, 26 avril 2023, Marseille. KEKRA Mercredi 26 avril, 19h30 Espace Julien 26€ ‘Trop validé pour les valider’. Au fil du temps, Kekra a réussi à affirmer avec rage et brio une identité singulière navigant entre les styles et les influences. Toujours masqué, le rappeur originaire de Courbevoie insuffle depuis son apparition en 2015 une énergie particulière à la scène rapologique francophone devenant au fil des apparitions une véritable référence. Une énergie construite entre esthétisme et recherche permanente d’avant-garde.

Aujourd’hui Kekra apparaît comme l’un des artistes ayant permis une évolution profonde du paysage rap. Deux ans après la sortie de son album ‘Kekra’, le MC est de retour avec Stratos. L’un des projets rap les plus attendus de ce début 2023 et un atterrissage qui se fera le 27 janvier.

Un concert présenté par La SAS Concerts en accord avec pedro booking. Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille

