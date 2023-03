FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT: EMEL Espace Julien, 21 avril 2023, Marseille.

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT de retour à Marseille !

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris en mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité , LES FEMMES S EN MELENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S EN MELENT dans de nombreuses grandes villes de France comme à Lille ; Lyon, Grenoble, Nantes, Toulouse…

AMAM, partenaire de LFSM à Marseille, a fédéré autour du festival de salles emblématiques du centre-ville qui proposeront des concerts dans leurs salles en avril 2023.

EMEL, originaire de Tunis a fui la dictature en 2008 en France et poursuivre sa carrière musicale en liberté.

Voyageant entre musique expérimentale, électronique, lyrique aux accents métissés nord-africains, arabes et à la puissance cinématographique, Emel délivre un son aussi sensible que non conformiste, loin des clichés et étiquettes faciles. la chanteuse est bien plus que cela: pianiste et guitariste autodidacte, interprète aux capacités vocales puissantes, compositrice de chanson affûtée, productrice perspicace et beatmaker expérimentale… Elle possède une multitude de facettes et se renouvelle sans cesse.

Elle est devenue célèbre en 2011, alors qu’une vidéo d’elle interprétant une version de sa chanson « Kelmti Horra » (ma parole libre) soit devenue virale sur la toile. Sa musique a finalement été interdite d’antenne à la radio tunisienne, ce qui lui a valu le titre de « voix de révolution tunisienne ». La chanson éponyme donnera le titre à l’album du même nom… S’en suivra une tournée dans plus de 40 pays , dont un concert à Matignon pour la fête de la musique et une participation à la cérémonie de remise du prix nobel de la paix à Oslo en 2015

En 2020, EMEL publiera son 4ème album, « The Tunis diaries » , une émouvante réconciliation avec son pays natal. mais aussi avec un son à l’état pur, acoustique et sans artifice… un album comportant des chansons de EMEL revisitées et épurées dont le titre inédit « Holm » (visionné plus de 10M de fois) … et des reprises d’artistes qui l’ont inspiré comme BOWIE, LEONARD COHEN, THE CRANNBERIES…

En 2022, EMEL a fêté les dix ans de son premier album culte. Celui ci sortant pour la première fois en édition vinyle.

Aujourd’hui, EMEL se concentre sur son prochain disque, un nouvel album 100% féminin créé par des femmes d’horizons culturels et artistiques différents afin de promouvoir la diversité et la sororité dans un milieu dominé par les hommes. Elle souhaite s’émanciper de tout ce qu’elle a pu faire et revenir en 2023 avec des sonorités pop rap et éléctro… des collaborations avec des productrices et des artistes venues du mali à la France… de l’Ukraine au Sénégal… du Brésil à l’Iran…

