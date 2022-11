Lolo Zouaï Espace Julien, 25 mars 2023, Marseille.

Lolo Zouaï Samedi 25 mars 2023, 19h00 Espace Julien

27,50€

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille

Il y a eu les streams par millions, les concerts à guichets fermés dans des salles aussi mythiques que le Trianon à Paris et plusieurs shows en première partie de Dua Lipa lors du Future Nostalgia Tour en 2022.

Désormais Lolo est prête à dévoiler son nouvel univers : plus ambitieux, plus assumé, plus futuriste aussi. Une nouvelle ère que la princesse de la pop s’apprête à préciser avec la sortie de son second album : ‘PLAYGIRL’.

Véritable album-concept, à mi-chemin entre combativité et vulnérabilité entre pop-futuriste et guitare mélancolique, ‘PLAYGIRL’ est une palette de sons et d’émotions qui réaffirme la pluralité musicale de Lolo Zouaï. Au travers des chansons, elle se confie sur ses souvenirs, ses peines de coeurs, les bouleversements qui ont récemment marqué sa vie et son envie de vivre sans aucun attachement.

Un concert présenté par La SAS Concerts, en accord avec AEG Presents France.



