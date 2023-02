Adé + Fishbach + Since Charles Jeudi 16 mars, 19h30 Espace Julien

23 / 25€

♫♫♫

Adé + Fishbach + Since Charles en concert à MarseilleCette soirée du festival met à l’honneur la pop française sous toutes ses formes. En passant par la pop luxuriante et country futuriste d’Adé, les notes entrainantes et mystérieuses de Fishbach et l’esthétique douce et planantes de Since Charles

Billetterie : https://bit.ly/alt23_16mars

Adé, à cheval entre pop luxuriante et country futuriste, traverse les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes avec son premier album solo Et Alors ?

Fishbach, créature insaisissable, nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque à la fois mystérieux et précis Avec les yeux composé loin de la ville dans les Ardennes.

Since Charles chanteur et musicien a choisi cette saison automnale idéale pour revenir avec un nouveau single Langueure, en attendant un EP à venir en mars prochain.

_______________________

️ Jeudi 16 mars 2023

⏱️ 19h30 : ouverture des portes

Espace Julien (Marseille) – 39 Cr Julien, 13006.

