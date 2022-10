SOSO MANESS Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SOSO MANESS Espace Julien, 10 février 2023, Marseille. SOSO MANESS Vendredi 10 février 2023, 20h00 Espace Julien ♫♫♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Qui aurait dit qu’en trois ans de travail acharné, de bons choix artistiques, Soso Maness, le gars de Font- Vert (Marseille), percerait sur la scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses artistes les plus appréciés et les plus validés ? Qu’après ses trois premiers albums, Rescapé (2019) puis Mistral (2020) et Avec le temps en 2021, il aurait une flopée de titres à plusieurs millions de vues, des tubes mainstream scandés de stades en fêtes de famille, qui cartonnent en radio, sans faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités ? Pourtant c’est la route qu’il s’est tracé lui-même en seulement trois ans !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace Julien Adresse 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Espace Julien Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Espace Julien Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SOSO MANESS Espace Julien 2023-02-10 was last modified: by SOSO MANESS Espace Julien Espace Julien 10 février 2023 Espace Julien Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône