NEGUINHO DA BEIJA-FLOR & VANDO OLIVEIRA : DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Dimanche 20 novembre, 13h00
Espace Julien

15€

L'association Brasil Rio et Espace Brasil sont ravis de faire venir à Marseille pour la première fois le Maître à la voix d'or : Neguinho da Beija-Flor et Vando Oliveira Euro Tour 2022, dimanche 20 novembre de 13h à 20h. La samba raíz dans sa plus noble représentation !!!

Amateurs de la samba c’est LE rendez-vous musical à ne pas manquer ! La billetterie au tarif unique de 15 euros se fera sur place. Restauration avec SABOR BRASIL (Comida de Boteco) Infos : Espace Brasil 06 59 35 77 02 ou Brasil Rio 06 45 79 25 05

