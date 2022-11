OSIRIS / DJ Kheops Espace Julien, 19 novembre 2022, Marseille.

OSIRIS / DJ Kheops Samedi 19 novembre, 20h30 Espace Julien

15€

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est en 2019 que le groupe Osiris voit le jour à l’initiative d’Éric Di Meco (basse), Chris Cesari (guitare) et Axel Rancurel (chanteur). La voix particulière du chanteur et la culture musicale du guitariste orientent rapidement les 3 potes vers des reprises du groupe mythique de Manchester : Oasis. Rejoints récemment par Éric Di Marino (guitare) et Jean-Vincent Boetto (batterie), l’hommage au groupe des frères Gallagher est une évidence, Osiris retranscrira sur scène leurs concerts.

Depuis, le groupe enchaîne les dates avec notamment une participation à The Voice 11 sur TF1 et un concert à Marseille devant plus de 5 000 personnes.

Assister à un concert d’OSIRIS c’est revenir 25 ans en arrière, bien avant la séparation du groupe. Les fans y retrouveront tous les codes de ce qui a fait le succès de ce groupe emblématique ; les autres, tous les ingrédients qui ont fait de la Brit Pop un courant musical majeur.

Photo Osiris Cover Band : © Axprod

Et en cadeau pour la date marseillaise, DJ KHEOPS se produira en before et after !



Affiche : © LBCREA – photo : Joseph Bagur