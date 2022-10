RIOPY Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

RIOPY Espace Julien, 13 novembre 2022, Marseille. RIOPY Dimanche 13 novembre, 20h30 Espace Julien

25€

♫♫♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le pianiste RIOPY émerveille par sa musique empreinte d’une grande virtuosité et d’une rythmique singulière.

RIOPY a connu un succès immédiat aux USA, n°1 du billboard pendant plusieurs semaines. Il est le pianiste le plus écouté.

CHRIS MARTIN (COLDPLAY) aura un vrai coup de coeur pour cet artiste au parcours atypique. La star de la pop offrira même un piano à RIOPY pour l’aider à lancer sa carrière.

Nous avons pu l’entendre sur des bandes originales de film oscarisés comme « Shape of the water » ou « The danish girl ».

De retour en France, son concert au CAFE DE LA DANSE à Paris en mars dernier a affiché complet en quelques heures. Il a enchainé par un TRIANON, tout aussi rempli.

Alors qu’un nouvel album de RIOPY devrait bientôt paraître, il se produira pour quelques concerts exceptionnels dans les mois à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T20:30:00+01:00

2022-11-13T22:30:00+01:00

