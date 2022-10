Joé Dwèt Filé Dimanche 6 novembre, 19h30 Espace Julien

25€

La SAS Concerts en accord avec Live Nation présente :▶︎ Joé Dwèt Filé▶︎ Dimanche 6 novembre 2022 (report du 04.03.2022)▶︎ Espace Julien▶︎ Billetterie : https://bit.ly/joe-dwet-file-ej-marseille [REPORT] ⚠️La tournée Calypso Tour de Joé Dwèt Filé est malheureusement reportée. Le concert initialement prévu le 4 mars 2022 aura lieu le 6 novembre prochain à l’Espace Julien Marseille.Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date. Pour toute demande de remboursement, merci de contacter votre point de vente.Merci pour votre compréhension._______________________Originaire d’Haïti, cet artiste multi-casquette se fait d’abord connaître en composant pour des grands noms du zouk, Vegedream ou encore Naza.C’est avec son titre « #TPM » et sa première mixtape « #Esolf » qu’il débute sa carrière solo en 2018. Suite aux succès de ses premiers projets, il ne tarde pas à sortir son premier album « A deux », 2 jours avant sa date exceptionnelle à la cigale !Après l’arrêt brutal de sa tournée internationale, il a pris soin de faire patienter ses fans comme il se doit avec un EP baptisé « Eira ».Après une longue absence, Joé fait son grand retour en proposant plusieurs titres dont « La même chose » et « Bien plus fort » en feat. avec Ya LévisIl invite Ronisia sur « Jolie Madame » qui compte plus de 36M de vues sur Youtube et qui est présenté comme le premier single de son deuxième album sorti le 4 Juin dernier.Cet album nous fera voyager dans l’univers de Calypso en commençant par le clip « Oui », un de ses titres Konpa comme on les aime !En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YDrQMHYLtN0



