ACTORS + BOOTBLACKS + CEREMONY Espace Julien, 1 novembre 2022, Marseille.

ACTORS + BOOTBLACKS + CEREMONY Mardi 1 novembre, 19h00 Espace Julien

11,50€

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3kIeEfb »}, {« link »: « https://bit.ly/38cDEbL »}]

ACTORS (CANADA)

Le groupe canadien ACTORS a sorti un second album « Acts of worship ». Ils nous entraînent dans un tourbillon rock synth pop de haute volée et arrivent enfin sur scène en Europe après une grande tournée chez eux et aux USA. Ils se placent comme un des groupes majeurs de la scène cold wave connaissant un revival important partout sur la planète. Ils se produiront pour la première fois à Marseille, date unique dans le Sud.

1ère partie : BOOTBLACKS (USA)

+ DJ SET : CEREMONY (New wave / cold wave / goth / 80’s but goodies)

Infos – videos : https://bit.ly/3kIeEfb

Tickets : https://bit.ly/38cDEbL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T19:00:00+01:00

2022-11-01T23:59:00+01:00