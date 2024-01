A LA VERTICALE DE SOI Espace Julien Green Andresy, vendredi 26 avril 2024.

Cie Mobilis – ImmobilisLiant démarches artistique et scientifique, ce projet s’inscrit dans une démarche sociétale forte, couplant usage et recherche au coeur de la création artistique au service d’une nouvelle écriture du corps, intègrent laconception d’une nouvelle assistance pour une danse inclusive.Qu’est-ce qu’être une danseuse sans pouvoir bénéficier d’un équilibre et de l’appui de ses jambes ? C’est de ce questionnement qu’est parti notre désir de recherches A la Verticale de Soi aborde le thème de la Magie, de la Femme sorcière et propose une perspective futuriste sur la considération du handicap. Rendues invisibles, les assistances entre les êtres, les objets et l’environnement permettent de métamorphoser les difficultés en facilités. La fascination, l’étrange, le surnaturel, les puissances invisibles sont au coeur du spectacle.Différentes, autonomes et cultivées, reliées entre elles, les Sorcières détiennent le savoir et la connaissance et l’ouvrent aux autres, tout comme les chercheurs divulguant leur connaissance dans une démarche sociétale inclusive.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

Espace Julien Green 4, Boulevard Noel-Marc 78570 Andresy 78