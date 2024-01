BRITANNICUS TRAGIC CIRCUS Espace Julien Green Andresy, 8 mars 2024, Andresy.

Le directeur d’une troupe de théâtre ambulant nous raconte d’une façon rock et populaire l’histoire de Britannicus et de son frère Néron. Ce dernier a enlevé Junie, la fiancée de Britannicus, pour pouvoir l’épouser.Cela provoque une terrible fureur chez son frère, chez sa mère au palais et dans tout l’empire. Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés, l’un prônant l’honnêteté, l’autre la tyrannie, vont mettre Néronface à ses responsabilités !Ce conflit qui est à l’intérieur de chaque homme et qu’il essaie, tant bien que mal, de résoudre pour donner un sens à sa vie. En effet, quel choix faire entre être un honnête homme ou un tyran, entre notre culture et notre nature, entre notrepouvoir et notre amour, entre notre pouvoir

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00

Espace Julien Green 4, Boulevard Noel-Marc 78570 Andresy 78