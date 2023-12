JE NE COURS PAS JE VOLE Espace Julien Green Andresy, 26 janvier 2024, Andresy.

Sur scène, retrouvez 6 comédiens qui jouent 26 personnages et nous embarquent dans le monde effréné du sportif de haut niveau mais aussi et surtout, au cœur de la famille de Julie Linard. La pièce invite le spectateur à se questionner sur le détachement des injonctions familiales, la réussite et le dépassement de soi !

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

Espace Julien Green 4, Boulevard Noel-Marc 78570 Andresy 78