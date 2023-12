CABARET F ZEITOUN – VENDREDI/DIMANCHE – VENDREDI/DIMANCHE ESPACE JULES NORIAC Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges CABARET F ZEITOUN – VENDREDI/DIMANCHE – VENDREDI/DIMANCHE ESPACE JULES NORIAC Limoges, 25 janvier 2024, Limoges. Billet valable pour le cabaret

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 00:00 Réservez votre billet ici ESPACE JULES NORIAC RUE JULES NORIAC 87000 Limoges 87 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu ESPACE JULES NORIAC Adresse RUE JULES NORIAC Ville Limoges Departement 87 Lieu Ville ESPACE JULES NORIAC Limoges Latitude 45.83541 Longitude 1.257248 latitude longitude 45.83541;1.257248

ESPACE JULES NORIAC Limoges 87 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/