Limoges LA JAVA DES GASPARDS ESPACE JULES NORIAC Limoges, 4 janvier 2024, Limoges. Pour voyager d’une année à l’autre mieux vaut se munir d’un dispositif musical portatif. Le nôtreest un peu encombrant, souvent bruyant mais jamais ennuyant. La brouette pleine de chansons, lesvalises débordant de bonne humeur, venez faire avec nous ce périlleux périple. Laissezvoustransporter, ce sont Les Gaspards qui pilotent.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 18:00
ESPACE JULES NORIAC
RUE JULES NORIAC
87000 Limoges

