Le Centre Animation Expression et Loisirs est une MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) depuis 1970. Ouverte à tous, l’association soutient l’éducation, la création ainsi que la diffusion artistique et culturelle dans sa diversité. En un mot, elle constitue une communauté vivante fondée sur les aptitudes intrinsèques de l’homme : pratiquer, exprimer et transmettre d’une génération à l’autre. Des 70 ateliers hebdomadaires quelques uns seront programmés ce samedi : danse, poterie, dessin… à vous de choisir !

Espace Joséphine Baker 11 rue des Rosiers 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France Inauguré en septembre 2021, l'Espace Joséphine Baker propose une offre sociale et culturelle accessible au plus grand nombre. Il héberge notamment le CAEL (Centre Animation Expression & Loisirs) lequel est à la fois une MJC et un centre social.

Association gérée par des bénévoles, avec l’aide d’une équipe de professionnels, le CAEL est un lieu d’épanouissement personnel et de découverte à travers la pratique d’ateliers artistiques, ludiques, sportifs ou éducatifs.

À la demande de la ville, le centre prend en charge la programmation annuelle d’événements culturels. Les deux plus importants sont le festival de l’humour qui a lieu fin janvier et de Musicael, un festival de musique et de chanson qui se tient à la fin mars, début avril.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

