Assemblée générale Villes au Carré Espace Jorge-Semprun Blois, 22 novembre 2023, Blois.

Assemblée générale Villes au Carré Mercredi 22 novembre, 09h30 Espace Jorge-Semprun

Quelques bonnes raisons de réserver la date :

> Si vous êtes déjà adhérent·e à Villes au Carré, vous pourrez voter le matin pour élire notre nouveau Conseil d’administration. C’est important.

> Jeunesse et parentalité, des sujets sur lesquels nous avons bien besoin de réfléchir ensemble, dans les agglomérations et les villes petites et moyennes !

> De la diversité naît la créativité ! Élu·es, professionnel·les, chercheurs et chercheuses, acteurs socio-économiques, citoyen·nes… vous êtes tous et toutes convié·es.

> Notre AG est une bonne occasion de se connecter à d’autres acteurs ou territoires, de trouver des sources d’inspiration nouvelles.

> Les administratrices et administrateurs et toute l’équipe seront là pour vous accueillir.

Des infos à retrouver sur le site de Villes au Carré.

Le programme est à découvrir ici.

Et le bulletin d’inscription là.

Espace Jorge-Semprun 25 Rue Jean-Baptiste Charcot, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

