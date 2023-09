Espace Jeux de société Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Espace Jeux de société Médiathèque Françoise Sagan Paris, 25 octobre 2023, Paris. Le mercredi 13 décembre 2023

de 15h30 à 17h30

Le mercredi 29 novembre 2023

de 15h30 à 17h30

Le mercredi 25 octobre 2023

de 15h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Venez jouez en famille ou entre amis dans l’auditorium de la médiathèque. Vous aimez jouer ? Vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux ? Jouer encore et encore à votre jeu préféré ? Une sélection de jeux de société variés et pour tous les âges vous attendent un mercredi par mois à la médiathèque. Mercredi 25 octobre: séance spéciale Halloween ! Venez déguisés ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris latitude longitude 48.8755965903869,2.35389596112724

