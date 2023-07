Séjour Chantier jeunes Espace jeunesse L’Argentière-la-Bessée Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

L'Argentière-la-Bessée Séjour Chantier jeunes Espace jeunesse L’Argentière-la-Bessée, 17 juillet 2023, L'Argentière-la-Bessée. Séjour Chantier jeunes 17 – 21 juillet Espace jeunesse 48.60€ Séjour chantier jeunes sur le site des Mines d’Argent en collaboration avec le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de L’Argentière-La Bessée.

Les jeunes seront mobilisés sur un chantier le matin et sur des activités de loisirs l’après-midi. Espace jeunesse 1 rue des bureaux, 05120 L’Argentière-La Bessée L’Argentière-la-Bessée 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cscjeunesse@cc-paysdesecrins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

