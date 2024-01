Salon spécial « journée de la femme » Espace jeunesse famille Nelson Mandela Cenon, 3 mars 2024, Cenon.

Salon spécial « journée de la femme » Dimanche 3 mars 2024, 11h00 Espace jeunesse famille Nelson Mandela Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

De noùmbreux stands sont proposés à l’occasion de ce salon spécial Journée de la Femme:

Espace shopping:

Mode, cosmétiques, parfums Dubaï, maroquinerie, bijoux, déco

Espace bien-être:

Manucure / pédicure, blanchiment dentaire, henné, massage, produits bien-être

Espace restauration:

Cuisine du monde sucrée / salée

Animations, tombola 2€ etc

Espace jeunesse famille Nelson Mandela 10 Av. Georges Clemenceau, 33150 Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0750997089 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.comitedequartieras.fr/conferences/ »}, {« type »: « email », « value »: « comiedequartieras@gmail.com »}]