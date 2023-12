Théâtre : atelier d’épanouissement personnel Espace jeunesse famille Nelson Mandela Cenon, 9 janvier 2024, Cenon.

Théâtre : atelier d’épanouissement personnel Mardi 9 janvier 2024, 17h30 Espace jeunesse famille Nelson Mandela 20€ / sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T17:30:00+01:00 – 2024-01-09T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-09T17:30:00+01:00 – 2024-01-09T20:30:00+01:00

D’une approche ludique, nous explorerons différents jeux théâtraux, sous le subterfuge du rôle, le théâtre invite à se révéler. Il favorise un mieux-être aussi bien mental qu’émotionnel, sans oublier la posture physique.

Il permet d’oser, de se dépasser, à gagner en confiance, en prenant du plaisir à ressentir, tout cela en s’amusant !

Espace jeunesse famille Nelson Mandela 10 Av. Georges Clemenceau, 33150 Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0665614434 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/DesBalivernesenchantier/ »}, {« type »: « email », « value »: « nathalie.fechant@hotmail.fr »}]