Etre humain, vivre ensemble Espace jeunes Saint Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray, 10 janvier 2024 13:00, Sainte-Anne-d'Auray.

Etre humain, vivre ensemble 10 et 24 janvier 2024 Espace jeunes Saint Anne d’Auray

Il existe des milliers de sociétés humaines différentes sur Terre. Nous avons toutes et tous les mêmes besoins, et développons des façons différentes d’y faire face selon l’environnement dans lequel nous grandissons. Ceci entraîne une très grande diversité de cultures dans le monde, présentant des points communs et des différences les unes avec les autres. Ainsi la diversité culturelle est naturelle, et s’incarne à toutes les échelles, monde, pays, sociétés, régions, villes, quartiers, familles, individus…

Nous partageons notre quotidien avec des personnes issues de de milieux sociaux et culturels très diversifiés, ainsi amenés à vivre nos différences. Selon notre éducation, nous portons des regards contrastés sur les autres cultures, intérêt, curiosité ou indifférence, méfiance, rejet, peur…

Ainsi la diversité de modes de vie, de codes culturels entraîne parfois un vivre-ensemble dégradé. Or vivre ensemble ne se décrète pas : cela se construit. C’est en éduquant à la diversité culturelle que nous contribuons à aplanir ces difficultés.

Le parcours proposé prévient, identifie et régule les malentendus, les décalages en abordant la mécanique des stéréotypes et des préjugés. Pour cela, il propose une exploration des différentes facettes de la diversité culturelle, sans la juger ni la hiérarchiser. Dans un second temps les activités proposées abordent la perception que nous avons de cette même diversité. Enfin une dernière partie déconstruit les stéréotypes afin d’améliorer l’échange entre les personnes, les interactions entre les cultures.

Espace jeunes Saint Anne d’Auray 2 Rue de Locmaria 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00