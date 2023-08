Escale Urbaine au Teich Espace jeunes. Le Teich, 1 septembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Mini festival.

19h30 – 1ère partie par l’espace jeunes Chansons et percussions

20h30 – Concert de l’artiste FHAT R

Exposition et initiation au graff avec Rémy Laurent

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.

Tout public..

2023-09-01

Espace jeunes. rue Claude Laymand

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mini festival.

7:30pm – 1st part by espace jeunes Songs and percussion

8:30pm – Concert by artist FHAT R

Exhibition and graffiti initiation with Rémy Laurent

Refreshments and food on site.

Free admission.

Open to all.

Mini festival.

19.30 h – 1ª parte a cargo de Espace Jeunes Songs y percusión

20.30 h – Concierto del artista FHAT R

Exposición e iniciación al graffiti con Rémy Laurent

Refrescos y comida in situ.

Entrada gratuita.

Mini Festival.

19.30 Uhr – 1. Teil durch den Jugendraum Chansons und Perkussion

20.30 Uhr – Konzert des Künstlers FHAT R

Ausstellung und Einführung in Graffiti mit Rémy Laurent

Getränke und Speisen vor Ort.

Der Eintritt ist frei.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Le Teich