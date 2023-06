L’odyssée dansante 2023 Espace Jeunes Henri Barbusse Grigny, 1 juin 2023, Grigny.

L’odyssée dansante 2023 1 juin – 26 août Espace Jeunes Henri Barbusse Entrée libre ouvert à tous

L’idée de créer ce projet nous est venu d’une volonté de favoriser l’éveil artistique, le partage, les échanges et les coopérations en mettant la culture de chacun au coeur du projet.

Nous permettant ainsi de faire vivre la diversité culturelle tout en recherchant un « mieux vivre ensemble ». L’odyssée dansante est une action regroupant des ateliers de danses du monde ainsi qu’un show final qui aura lieu sur la fin de l’été.

Ce projet est un événement regroupant les DANCE(S) (du MONDE) en un seul et même endroit. Grâce au partenariat avec les associations locales et de l’agglomération, l’objectif sera de faire un voyage dansant sur les 5 grands continents et de mettre en avant les diff érentes cultures de la danse. Tout au long de l’été, des ateliers d‘initiation et stages de danses seront organisés pour les publics des territoires de Grigny et ce même étendu au territoire de Grand Paris Sud (partenariat avec les villes de Corbeil, Essonne, Saint-Pierre-du-Perray..). Chaque semaine, une danse du monde sera mise en avant.

