Loisirs jeunesse pour les vacances de Pâques, organisé par l’espace jeunes de Miremont Espace jeunes de Miremont Miremont Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Miremont

Loisirs jeunesse pour les vacances de Pâques, organisé par l’espace jeunes de Miremont Espace jeunes de Miremont, 2 mai 2023, Miremont. Loisirs jeunesse pour les vacances de Pâques, organisé par l’espace jeunes de Miremont 2 – 5 mai Espace jeunes de Miremont https://centresocialauterive.fr/programme-espace-jeunes-miremont Le Foyer d’Auterive propose un programme de 19 activités à l’espace jeunes de Miremont. Ces événements auront lieu du 24 avril au 5 mai 2023. Il y en aura pour tous les goûts ! Au programme : Sports : tennis, UFO street, golf, tournois, géocatching, base ball, tournoi de pétanque, tournoi Futsal, ultra jump, Olypiades !

Cinéma : Les 3 mousquetaires, Super Mario Bros

Ateliers : perles à souder, décopatch

Fait-le toi même avec le concept « Do It Yourself » (DIY) : Tote bag, pot de cactus

Cuisine : pizza

Chantier : radio, rénovation salle

Soirée : carnal, murder party + d’infos sur le programme ? Consulter le programme de Miremont Le savais-tu ? Ce programme est proposé avec le soutien de la CAF, du Département de Haute-Garonne, de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. Contact Les places sont limitées, contactes le Foyer d’Auterive pour + d’infos. Espace jeunes de Miremont 8 place Marengo 31190 Miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.50.74.97 »}] [{« link »: « https://centresocialauterive.fr/programme-espace-jeunes-miremont »}, {« link »: « https://centresocialauterive.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:00:00+02:00

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T19:00:00+02:00 programme jeunesse espace jeunes Image de Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Miremont Autres Lieu Espace jeunes de Miremont Adresse 8 place Marengo 31190 Miremont Ville Miremont Departement Haute-Garonne Age min 11 Age max 18 Lieu Ville Espace jeunes de Miremont Miremont

Espace jeunes de Miremont Miremont Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miremont/

Loisirs jeunesse pour les vacances de Pâques, organisé par l’espace jeunes de Miremont Espace jeunes de Miremont 2023-05-02 was last modified: by Loisirs jeunesse pour les vacances de Pâques, organisé par l’espace jeunes de Miremont Espace jeunes de Miremont Espace jeunes de Miremont 2 mai 2023 Espace jeunes de Miremont Miremont Miremont

Miremont Haute-Garonne