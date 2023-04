programme jeunesse – vacances de printemps 2023 Espace jeunes – Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne

programme jeunesse – vacances de printemps 2023 Espace jeunes – Cintegabelle, 24 avril 2023, Cintegabelle. programme jeunesse – vacances de printemps 2023 24 avril – 5 mai Espace jeunes – Cintegabelle Sur inscription et adhésion à l’espace jeunes Chantiers jeunes du 24 au 28 avril:

– à l’espace Jeunes de Cintegabelle: réalisation de panneaux pédagogiques pour le sentier du lac de la Gravière

– à l’espace jeunes de Lagradelle-sur-Lèze et au Centre social le Foyer d’Auterive: projet radio Rêver un lieu

Activités:

– Accueil du groupe de jeunes du vélo tour: 24 avril à Cintegabelle et 26 avril à Lagardelle-sur-Lèze

– Initiation réalité virtuelle: 25 avril à Cintegabelle et 5 mai à Lagardelle-sur-Lèze

– Pass ado Laser ball, rencontre entre CM2 et collégiens: 2 mai à Cintegabelle et 3 mai au Vernet (city stade)

Soirée à Lagardelle-sur-Lèze le 3 mai de 18h30 à 22h30 Espace jeunes – Cintegabelle 51 rue de la République, 31 550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.ccba@leolagrange.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 62 88 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T10:00:00+02:00 – 2023-04-24T18:30:00+02:00

2023-05-05T10:00:00+02:00 – 2023-05-05T18:30:00+02:00 jeunesse espace jeunes Léo Lagrange

Détails Catégories d’Évènement: Cintegabelle, Haute-Garonne Autres Lieu Espace jeunes - Cintegabelle Adresse 51 rue de la République, 31 550 Cintegabelle Ville Cintegabelle Departement Haute-Garonne Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Espace jeunes - Cintegabelle Cintegabelle

Espace jeunes - Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cintegabelle/

programme jeunesse – vacances de printemps 2023 Espace jeunes – Cintegabelle 2023-04-24 was last modified: by programme jeunesse – vacances de printemps 2023 Espace jeunes – Cintegabelle Espace jeunes - Cintegabelle 24 avril 2023 Cintegabelle Espace jeunes - Cintegabelle Cintegabelle

Cintegabelle Haute-Garonne