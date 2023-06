De la culture « Urbain » à la culture pour tous Espace jeunes Centre-Ville Saint-Gratien Saint-Gratien Catégories d’Évènement: Saint-Gratien

Val-d'Oise De la culture « Urbain » à la culture pour tous Espace jeunes Centre-Ville Saint-Gratien, 15 avril 2023, Saint-Gratien. De la culture « Urbain » à la culture pour tous 15 avril – 28 juillet Espace jeunes Centre-Ville « De la culture urbain à la culture pour tous » vise à encourager les jeunes à valoriser leur propre usage en revisitant différente art de la rue (Afro-Trap, hip hop, graph, Slam, etc.) mais aussi celles auxquelles ils ne penseraient pas accéder sans l’équipe d’animation socioculturelle ou l’équipe de direction de l’action culturelle de Saint-Gratien. En encourageant les jeunes à réinvestir leur quartier, ce projet ambitionne à développer des expérimentations, un parcours culturel, à la croisée des chemins des arts. Espace jeunes Centre-Ville Place François Truffaut 95210 Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Quartier Nord Rocade Val-d’Oise Île-de-France 0134124650 http://www.ville-saintgratien.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

