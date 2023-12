Soirée orientation post 3ème Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 31 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Durant tout le mois de janvier, l’Espace Jeunes Anne Frank met l’orientation à l’honneur.

Pour les élèves de 3ème, notez sur vos portables la date le 31 janvier à 19h. Cette « soirée orientation » consacrée aux différentes possibilités après le collège vous proposera une rencontre avec les Proviseurs des lycées Eugène Ionesco et Simone Weil, ainsi qu’un responsable pédagogique du lycée professionnel des Côtes de Villebon. Les avantages des différentes filières du BAC ; professionnelles, technologiques et générales, n’auront plus de secret pour vous. Là aussi, une conseillère du CIO sera présente pour évaluer avec vous les chemins les plus adaptés et prometteurs.

Dans tous les cas, vous pouvez inviter vos parents à venir avec vous. Ils vous connaissent bien et peuvent être utiles pour éclairer vos zones d’ombre !

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}]

