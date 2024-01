Soirée orientation Post-Bac Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 30 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Soirée orientation Post-Bac Mardi 30 janvier 2024, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank

Durant tout le mois de janvier, l’Espace Jeunes Anne Frank met l’orientation à l’honneur.

Cette fois ci nous vous proposons de rencontrer des élèves et des responsables pédagogiques d’écoles supérieures isséennes. Les uns témoigneront de leur quotidien d’étudiant, les autres des conditions d’accès à leurs écoles. Seront présents ; l’ISEP, l’Université Catholique de Lille, H3 Hitema, l’AFORP et les Arcades. Au-delà de leurs spécificités, toutes ces écoles isséennes seront à même d’expliciter les modalités d’inscription et les critères de sélection qui sont à l’œuvre pour continuer son parcours après le BAC. En parallèle, une conseillère du CIO pourra vous aiguiller vers les possibles en fonction de vos résultats, envies, motivations.

Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux 01 41 23 83 50 espacejeunes@ville-issy.fr

