Exposition « Sport et science, l'union fait la force » Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux

Exposition « Sport et science, l'union fait la force » 29 janvier – 29 février 2024 Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux

Début : 2024-01-29T14:00:00+01:00 – 2024-01-29T20:00:00+01:00

Sport & science, l'union fait la force

En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques d'été. Pour la première fois depuis 100 ans, ainsi que les Jeux paralympiques d'été. Un grand rendez-vous festif qui stimule intensément la recherche.

Dans le cadre de cet événement, l'Espace Jeunes Anne Frank te propose de venir voir sur le mois de février une exposition réalisée par le CNRS.

Comment la science peut-elle profiter aux athlètes professionnels et aux amateurs ? Que faire pour les amener au sommet de leurs performances ? Pourquoi s'intéresser au rôle du sport dans nos sociétés ?

Le CNRS encourage ses laboratoires à croiser leurs expertises dans toutes les disciplines. L'objectif ? Aider les sportifs à briller sur les podiums, mais aussi contribuer au bien-être de toutes et tous.

Du lundi 29 janvier au jeudi 29 février
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux

