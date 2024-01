Ciné-Dîner-Débat du CLJ Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Ciné-Dîner-Débat du CLJ Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Ciné-Dîner-Débat du CLJ Samedi 27 janvier 2024, 18h00 Espace Jeunes Anne Frank sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:00:00+01:00 Ciné-Dîner-Débat du CLJ Les membres du Conseil Local de la Jeunesse vous proposent de venir participer à leur premier ciné-dîner-débat de l’année scolaire. Au programme, le visionnage du film « Les figures de l’ombre », réalisé par Theodore Melfi, qui retrace l’histoire de trois femmes noires travaillant pour la NASA dans les années 60. A la suite du visionnage, un dîner ainsi qu’un débat seront organisés. Samedi 27 janvier de 18h à 21h. Sur inscription.

Espace Jeunes Anne Frank – 15, rue Diderot

Tèl : 01 41 23 83 50

Mail : espacejeunes@ville-issy.fr Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-cine-diner-debat-du-clj-780115766257?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}] clavim espacejeunesannefrank Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Code postal 92130 Lieu Espace Jeunes Anne Frank Adresse 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Latitude 48.825786 Longitude 2.272234 latitude longitude 48.825786;2.272234

Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/