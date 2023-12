Soirée Cyber Informatique Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 18 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Soirée Cyber Informatique Jeudi 18 janvier 2024, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Soirée Cyber Informatique

L’informatique est un domaine professionnel assez récent et plein d’avenir. De nombreux métiers existent déjà mais d’autres vont surgir bientôt que nous ne pouvons pas encore imaginer ! Avis aux jeunes scientifiques : pourquoi pas vous ?

L’Espace Jeunes Anne Frank propose à tous les jeunes une soirée exceptionnelle sur ce sujet avec deux invités isséens importants dans ce domaine : Microsoft et la DGGN (Direction Générale de la Gendarmerie Nationale).

Tous deux présenteront l’actualité informatique au sein de leur fonctionnement, c’est à dire les métiers porteurs, les développements en cours et toutes les perspectives déjà envisagées au regard de l’actualité et de l’activité mondiale. Nous entendons beaucoup parler d’Intelligence Artificielle et de cyberattaques ; la première sous le coup d’une loi européenne ayant pour objectif de la réguler, les secondes en activité maximum à l’occasion des fêtes de fin d’année, et qui vont continuer à nous accompagner au quotidien avec l’arrivée des JO d’après les spécialistes en la matière.

Cette soirée s’adresse à tous les jeunes, des collégiens aux étudiants. En effet, au-delà de la présentation des différents métiers aujourd’hui opérationnels et porteurs, la DGGN et Microsoft ouvriront le dialogue autour de leurs offres d’emploi en alternance pour la rentrée prochaine en septembre 2024. C’est dès aujourd’hui qu’il faut s’y prendre pour postuler et envisager la suite de ses études supérieures au sein de ces deux grands groupes. L’alternance est une solution intéressante puisqu’elle allie études et expérience professionnelle. Elle a également le mérite d’apporter un salaire aux candidats. C’est essentiellement à partir du master que cette formule est envisageable au sein de Microsoft, compétences et besoins obligent à ce niveau d’exécution.

Ne rater pas ce rendez-vous prometteur si vous êtes intéressés par ces perspectives.

Cela se passe le jeudi 18 janvier à 19h dans votre structure jeunesse.

Contact :

Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-cyber-informatique-780170951317?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}]

microsoft espacejeunesannefrank