Durant tout le mois de janvier, l’Espace Jeunes Anne Frank met l’orientation à l’honneur.

Cela commencera dès le mardi 16 janvier à 19h avec une présentation générique de la plateforme « Parcoursup ». Les professionnelles du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Boulogne-Billancourt viendront jusqu’à vous pour vous expliquer, preuves à l’appui, le fonctionnement de ce logiciel. Il sera également question du calendrier et des différentes étapes qui vous attendent pour exprimer vos vœux postbac. Si vous voulez être au fait du système et ne plus craindre de ne pas savoir, venez à ce premier rendez-vous !

Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

