Issy-les-Moulineaux Appui en français Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 13 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Appui en français 13 janvier – 10 février 2024, les samedis Espace Jeunes Anne Frank Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunes Anne Frank, Tarifs en fonction du quotient familial. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-13T17:30:00+01:00

Un stage pour travailler la dissertation, le commentaire composé et l'écriture d'invention. Il s'agit d'aborder les sujets du bac français à l'écrit d'un point de vue méthodologique : plan, organisation des idées, compréhension des énoncés et des textes. Ces sessions se déroulent sur 5 samedis consécutifs de 14h30 à 17h30. Du samedi 13 janvier au samedi 10 février 2024 inclus

Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
92130 Issy-les-Moulineaux

01 41 23 83 50
espacejeunes@ville-issy.fr

