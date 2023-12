Ciné Débat CCJ Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 12 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Ciné Débat CCJ Vendredi 12 janvier 2024, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Ciné Débat CCJ

Les collégiens et les lycéens mettent en place leur premier ciné débat de l’année.

Les séances sont réservées aux jeunes de leur âge ; 11 à 17 ans. Ceci permet d’optimiser la participation des jeunes aux discutions et développer leur capacité d’écoute et d’argumentation. Les débats peuvent prendre des formes différentes en fonction des sujets et du groupe de jeunes. Ceci peut être une façon de découvrir ces instances et de les intégrer. En effet rappelons que l’inscription et la participation aux Conseils des Jeunes est libre, gratuite, basée sur le volontariat. On peut les intégrer à tout moment de l’année.

Venez partager vos idées et élargir vos connaissances dans un moment de convivialité.

Des rendez-vous où le cinéma suscite des réactions, éveille le sens critique, l’engagement, enrichit vos réflexions sur le monde qui nous entoure.

Vendredi 12 janvier à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank

Renseignement et inscription :

Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}]

ciné débat