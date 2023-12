Stages d’aide scolaire collège et lycée Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 2 janvier 2024 09:00, Issy-les-Moulineaux.

Stages d'aide scolaire collège et lycée 2 – 5 janvier 2024 Espace Jeunes Anne Frank Sur inscription

Le CLAVIM propose aux collégiens et lycéens des stages par matière pour renforcer les apprentissages durant la première semaine des vacances scolaires du mardi 2 au vendredi 5 janvier

Pendant la deuxième semaine des vacances, le CLAVIM propose à vos enfants de participer à un stage de renforcement scolaire par matière afin de les préparer au mieux à la fin du premier trimestre.

Le stage se déroule tous les jours du mardi au vendredi entre 10h et 13h, et le mercredi de 14h à 17h.

Pour les collégiens, les matières proposées pour tous les niveaux sont les maths et le français ainsi que l’anglais pour les 4ᵉ et les 3ᵉ

Pour les lycéens,les matières proposées pour tous les niveaux sont les maths et les sciences, ainsi que les sciences humaines pour les premières et terminales.

Tarif en fonction du quotient familial

Inscription et paiement en ligne sur Téliss

Espace Jeunes Anne Frank avec le soutien de la ville d’Issy-Les-Moulineaux

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T10:00:00+01:00 – 2024-01-02T13:00:00+01:00

2024-01-05T10:00:00+01:00 – 2024-01-05T13:00:00+01:00

