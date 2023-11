Réunion d’information et inscription BAFA – formation générale Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Réunion d’information et inscription BAFA – formation générale Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 7 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Réunion d’information et inscription BAFA – formation générale Jeudi 7 décembre, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank entrée libre Réunion d’information et inscription BAFA – formation générale Réunion d’information pour les jeunes Isséens qui souhaitent passer le BAFA Chaque année, le CLAVIM organise, une session de formation générale pour les jeunes isséens désireux de devenir animateur. Cette année, ce sont deux camps BAFA qui seront organisés ; l’un pendant les vacances d’hiver, l’autre pendant les vacances de printemps. Ceci permettra à tous les jeunes qui passent le BAC d’adapter au mieux leur mobilisation. Pour participer à l’une de ces sessions, un rendez-vous : le jeudi 7 décembre à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank. L’équipe de formateurs présentera le programme et procèdera aux pré-inscriptions. Contact : Espace Jeunes Anne Frank

jeudi 7 décembre à 19h à l'Espace Jeunes Anne Frank
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
92130 Issy-les-Moulineaux

