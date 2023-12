Expos photos: Des Photographies qui en disent beaucoup Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 4 décembre 2023 13:00, Issy-les-Moulineaux.

L’Espace Jeunes Anne Frank accueille ce mois de décembre une exposition photos des étudiants de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

Partie intégrante de leurs études, leur travail explore la photographie à la frontière de l’art et de l’analyse sociologique.

Trois projets y sont exposés :

– Les visiteurs de Matavenero photographiés par Antoine Buquen

– Collages Féministes photographiés par Louison Bernard

– Génétique de « Jeunesse 1a. une série contre l’oubli » photographiés par Niya Metodieva

Venez dès à présent à l’Espace Jeunes pour voir cette super exposition !

De plus une soirée d’inauguration est organisée le mercredi 20 décembre avec les photographes et Monique Sicard, professeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

Contact : Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot

01 41 23 83 50

espacejeunes@ville-issy.fr

Du 4 au 22 décembre 2023 à l’Espace Jeunes Anne Frank

