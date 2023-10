La collecte alimentaire: Engagez vous ! Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 24 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

La collecte alimentaire: Engagez vous !

Chaque année, les jeunes Isséens se mobilisent aux côtés de près de 400 bénévoles pour récolter des denrées au profit du Libre Service Social

Cette collecte permet de venir en aide toute l’année aux familles isséennes en situation de précarité. Pour pouvoir y participer, les inscriptions se font directement à l’Espace Jeunes Anne Frank.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023

Espace Jeunes Anne Frank avec le soutien de la ville d’Issy-Les-Moulineaux

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant.

Depuis la signature avec l’UNICEF France de la charte Ville Amie des Enfants en novembre 2003, la Ville d’Issy-les-Moulineaux contribue chaque année avec le CLAVIM, l’ensemble des services municipaux, des acteurs et grands témoins associatifs à promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à renforcer la solidarité internationale et favoriser la participation des enfants à la vie de la Cité.

Cette mobilisation se concrétise par le développement d’actions innovantes pour apporter des réponses les mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes qui vivent et grandissent sur notre Cité, en particulier les plus fragiles. Cet engagement se traduit depuis plus de 20 ans au travers d’une manifestation d’envergure dédiée aux Droits des enfants et coordonnée par le CLAVIM avec un programme d’animations, de conférences-débats, de projections et d’expositions.

Après le numérique, les solidarités, la culture, l’Afrique, le sport ou la fraternité et la lutte contre toutes formes de discriminations, les Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant portent cette année sur la participation et l’engagement.

