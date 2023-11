Bourse de l’Aventure 2024 Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 20 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Bourse de l’Aventure 2024 20 novembre 2023 – 17 mai 2024 Espace Jeunes Anne Frank sur inscription

Bourse de l’Aventure 2024

Réalise ton rêve !

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu résides, étudies ou travailles à Issy-les-Moulineaux ? Tu as un projet individuel ou collectif favorisant la découverte, l’échange et la solidarité ? Dépose auprès de l’Espace Jeunes Anne Frank ton dossier de candidature à la Bourse de l’Aventure pour concrétiser ton projet : l’occasion de réaliser ton envie d’évasion et de partage !

Cette année 2024 quatre prix seront décernés :

1er prix : 3000 euros

2ème prix : 2000 euros

3ème prix : 1000 euros

Prix Spécial CCJ : 500 euros décernés par les membres du Conseil Communal des Jeunes

Pour rappel, octroyée chaque année, la Bourse de l’Aventure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux assure un soutien financier à plusieurs projets dans les domaines de la solidarité, des arts, de la culture, du sport, du multimédia, des sciences et des techniques.

A partir du 20 novembre 2023 et jusqu’au 18 mai 2024, date limite de dépôt des dossiers de candidature, l’équipe de l’Espace Jeunes t’accompagne pour finaliser ton projet et mettre ainsi toutes les chances de ton côté.

Télécharge le dossier de candidature à la Bourse de l’Aventure 2024 sur le site du CLAVIM et retourner le fichier Word complété par mail à espacejeunes@ville-issy.fr .

Rendez-vous à l’Espace Jeunes Anne Frank pour signer le règlement et finaliser ta candidature.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}] https://www.clavim.asso.fr/bourse-de-laventure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T08:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

2024-05-17T08:00:00+02:00 – 2024-05-17T18:00:00+02:00

clavim bourse